شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبى فريق الزمالك بعد العودة من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت نتيجة المسحة التى أجراها لاعبو فريق الزمالك، فور وصولهم إلى القاهرة مساء أمس قادمين من المغرب، سلبية، بعد الفوز على الرجاء بهدف نظيف، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بالمباراة التى أقيمت على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء.

وخضعت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا، فور وصولها مطار القاهرة، قادمة من المغرب بعد خوض مباراة الرجاء المغربي والفوز بهدف نظيف في ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

ويتم التحضير لمباراة العودة والتى ستكون بمثابة لقاء الحسم لبطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من البطولة الأفريقية، حيث تصل البعثة فى التاسعة مساءِ.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين فى التاسعة مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق أحلام جماهيره بمواصلة المنافسة للوصول إلى النهائى الأفريقى وتحقيق دورى أبطال إفريقيا للمرة السادسة فى تاريخ القلعة البيضاء، خاصة أن الفريق لم يتوج باللقب منذ عام 2002، عندما فاز به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء المغربى.