شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف مروان محسن من المشاركة مع الأهلى أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطمئن الجهاز الطبى للأهلى على حالة مروان محسن مهاجم الفريق، اليوم الثلاثاء، بعدما اشتكى اللاعب من إجهاد فى عضلة السمانة، خلال مشاركته فى مباراة الفريق أمام نظيره الوداد المغربى التى أقيمت السبت الماضى فى ذهاب الدور نصف النهائى من دورى أبطال أفريقيا وتشير المعلومات الواردة من الجهاز الفنى إلى أنها إصابة، ويسعى الجهاز الفنى إلى الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين استعدادا لمباراة العودة أمام الوداد يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى، بعدما كان قد فاز فى لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل على ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

ومنح الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى اللاعبين راحة 48 ساعة بعد الفوز على الوداد المغربى بهدفين دون رد، حيث يعود الفريق إلى التدريبات عصر اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء العودة.

من ناحية أخرى توصل مسئولو الأهلى ممثلين فى لجنة التخطيط والجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لتصور نهائى فى ملف اللاعبين المعارين، وذلك بتحديد العائدين لصفوف الفريق واللاعبين الذين سيتم تجديد إعارتهم وهؤلاء الذين سيتم الاستغناء عنهم بشكل نهائي، وأبلغ مسئولو الأهلي 4 لاعبين بعودتهم لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء إعارتهم وهم ناصر ماهر ومحمد عبد المنعم كامبوس المعارين لسموحة، عمار حمدى المعار لطلائع الجيش ومحمد شريف نجم الفريق المعار لانبي، فيما لازال موقف أكرم توفيق غامضًا سواء بعودته لصفوف الفريق أو بتجديد إعارته مرة أخرى.

واستقر مسئولو الأهلى على تجديد إعارة عدد من اللاعبين أبرزهم أحمد ريان ومحمود الجزار وصلاح محسن، بينما هناك اتجاه للاستغناء بشكل نهائى عن بعض اللاعبين ومنهم كريم يحيى وفوزى الحناوى.