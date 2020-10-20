شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الحملة القومية للتوعية بالمشاركة فى انتخابات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، تنفيذ فعاليات اللقاءات التثقيفية والتوعوية تحت شعار "شارك.....كن إيجابى" لحث الشباب على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بمراكز شباب ومقرات المديريات بمحافظات المرحلة الأولى والتى تجرى خلالها عملية انتخابات مجلس النواب 2020 فى دوائر 14محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتناقش اللقاءات المحاور المهمة حول قانون انتخابات مجلس النواب المصرى، وأهمية المشاركة السياسية للشباب فى الاستحقاقات الانتخابية لممارسة حقهم الدستورى بهدف إرساء دعائم الديمقراطية ودعم الإستقرار تماشيا مع خطة الدولة في التنمية الشاملة.

يشارك في اللقاءات أعضاء مراكز الشباب والكوادر الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بحضور أساتذة وخبراء متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري ،ذلك وسط تنفيذ التدابير الإحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضه،للحفاظ علي سلامة المشاركين باللقاءات التثقيفية.

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وأعلنت وزارة الشباب والرياضة طرح عدد من المشروعات الإستثمارية بمراكز شباب شنو وبيلا ودسوق بكفر الشيخ، في إطار سعى الوزارة لزيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمه، لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة، كما يوفر رصيدًا للأندية والمراكز مع اتخاذ كل اشتراطات السلامة والأمن للمشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات . وتستهدف الوزارة دعم وتطوير ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لها؛ لتنشيط البرامج بها على مدار العام، ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تفعيل دور مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.



كن ايجابى



التوعية بالانتخابات البرلمانية



الحملة القومية