شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف تدخل الحجر الصحى 14 يوما استعدادا لمونديال تنس الطاولة بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك لاعبو منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات فى منافسات بطولة كأس العالم التى تقام بالصين نوفمبر المقبل، والتى يشارك فيها الأبطال الأوائل الـ20 على مستوى العالم، ويمثل المنتخب فى البطولة دينا مشرف وأحمد صالح، حيث تشارك دينا برفقة المدرب الأجنبى بينما يشارك صالح رفقة ماجد عاشور مدرب المنتخب، ومن المقرر أن تدخل دينا مشرف الحجر الصحى بالصين لمدة 14 يوما، حيث تطير اليوم برفقة مدربها على أن تشارك فى منافسات البطولة يوم 8 نوفمبر المقبل، بينما يسافر أحمد صالح الشهر المقبل لخضوع للحجر أيضا وبعد ذلك انطلاق منافساته .

وقرر الاتحاد الدولى لتنس الطاولة تأجيل بطولة مصر الدولية التى كان من المقرر إقامتها الشهر المقبل بشرم الشيخ لمنتخبات الناشئين والناشئات لأكتوبر من العام المقبل بسبب فيروس كورونا، ولضمان سلامة وحماية كل الوفود والدول التى ستشارك فى البطولة ومن بينها الدولة المضيفة مصر .

وأكد معتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة أن الاتحاد الدولى قرر تأجيل البطولة نظرا للظروف الحالية والوضع الحالى لفيروس كورونا فى مختلف دول العالم، على أن تقام البطولة العام المقبل فى شهر أكتوبر.

وكان الاتحاد الدولى طلب من نظيره المصرى تحديد موقف البطولة سواء بإقامتها أو الاعتذار عن تنظيمها، لكن الاتحاد أرسل الرد فى خطاب رسمى أن البطولة ستقام فى موعدها أكتوبر من العام الجارى، لكن فى القاهرة بدلا من شرم الشيخ، ما لم يحدث جديد، بشأن الفيروس، ليتم في النهاية تأجيلها للعام المقبل.