شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن عن صفقة بدر بانون بعد نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعلن مسئولو النادى الأهلى عن صفقة المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربى عقب نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم 6 نوفبمر المقبل، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة التى أقدم عليها الأحمر لترميم دفاع الفريق الذى يعانى الفترة الأخيرة بسببب كثرة الإصابات والغيابات بين صفوفه.

وشهدت الأسابيع الماضية اتصالات ومفاوضات مكثفة بين الأهلى والرجاء واللاعب المغربى، وأسفرت عن حسم جميع الأمور المتعلقة بالصفقة، لكن تم الاتفاق تأجيل الإعلان عن الصفقة لبعد انتهاء بطولة أفريقيا، خاصة أن الأهلى والرجاء يثشاركان فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم ومعهما الزمالك والوداد.

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وفاز الأهلى على الوداد المغربى بثنائية نظيفة السبت الماضى، كما فاز الزمالك على الرجاء أول أمس الأحد، بهدف نظيف وستقام مباراتى العودة يوم الجمعة المقبل للأهلى ثم السبت بالنسبة للزمالك بالقاهرة.

من ناحية أخرى توصل مسئولو الأهلى ممثلين فى لجنة التخطيط والجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني لتصور نهائي في ملف اللاعبين المعارين، وذلك بتحديد العائدين لصفوف الفريق واللاعبين الذين سيتم تجديد إعارتهم وهؤلاء الذين سيتم الاستغناء عنهم بشكل نهائى، وأبلغ مسئولو الأهلى 4 لاعبين بعودتهم لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء اعارتهم وهم ناصر ماهر ومحمد عبد المنعم كامبوس المعارين لسموحة، عمار حمدي المعار لطلائع الجيش ومحمد شريف نجم الفريق المعار لإنبى، فيما لازال موقف أكرم توفيق غامضًا سواء بعودته لصفوف الفريق أو بتجديد إعارته مرة أخرى.

واستقر مسئولو الأهلى على تجديد إعارة عدد من اللاعبين أبرزهم أحمد ريان ومحمود الجزار وصلاح محسن، بينما هناك اتجاه للاستغناء بشكل نهائى عن بعض اللاعبين ومنهم كريم يحيى وفوزى الحناوى.