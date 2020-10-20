شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز تخصص أرقام قياسية فى أول ظهور بالكونفدرالية قبل موقعة حوريا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق بيراميدز مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء اختبارًا صعبًا حينما يواجه نظيره حوريا كوناكرى الغينى على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث الفريقان عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية التى تقام على ملعب مولاى عبد الله بالرباط فى 25 من أكتوبر الجارى، ويلتقى الفائز من هذه المباراة مع نهضة بركان المغربى فى نهائى البطولة.

حقق بيراميدز رقماً قياسياً فريداً خارج ملعبه فى مشوار البطولة، حيث حقق الفوز فى كل مبارياته السبعة التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفيدرالية، وهو رقم قياسى يبدو صعب التكرار.

وحقق فريق بيراميدز 11 انتصارا فى البطولة، معادلًا الرقم المسجل باسم الرجاء المغربى، الذى حقق 11 انتصارا فى 2018 من 16 مباراة، بينما حقق الفريق السماوي الإنجاز من 13 مباراة ، بيراميدز أيضًا عادل رقم الإسماعيلي التهديفي في 2002، بتسجيله 29 هدفا في المسابقة حتى الآن، وهو نفس رقم الدراويش .

كما حطم رقم إنبي في نتيجة الفوز خارج الأرض بالأدوار الأقصائية، بفوزه على زاناكو 3-0، فيما فاز الفريق البترولي في 2009 بنتيجة (3-1) على وفاق سطيف الجزائري.

Advertisements

جاء فريق بيراميدز في المركز الأول في المجموعة الأولى بعدما جمع 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات وتعادل في واحدة، وخلال البطولة سجل 14 هدفًا كأكثر ناد تسجيلا في دور المجموعة، فيما حصل زاناكو على المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي وصيف النسخة السابقة.

بيراميدز ودع كأس مصر من دور الثمانية على يد طلائع الجيش بركلات الترجيح كما أن الفريق اقترب من خسارة وصافة الدوري المصري وفقدان فرصة المشاركة بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد في ظل تذبذب نتائجه.