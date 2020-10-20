شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تشكيل لجنة مطابقة لمتابعة أزمة اختفاء الكؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تشكيل لجنة مطابقة لمتابعة أزمة ضياع الكؤوس مؤخرًا، وتضم اللجنة كلًا من حسين حلمى وإبراهيم إلياس من اللجنة القانونية للجبلاية ومحمود خليل مدير الحسابات ومحمد زاهر مسئول المراجعة، ويتمثل دور اللجنة فى مطابقة ما يعثر عليه اتحاد الكرة من كؤوس مع المثبت فى محضر المفقودات الذى تم عمله منذ حريق الجبلاية.

من ناحية أخرى قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020 أيام 29 و30 و31 أكتوبر الحالى، وتشهد الجولة الأخيرة للدورى لقاءات: بيراميدز مع المقاولون العرب، طلائع الجيش مع الأهلى، سموحة مع إف سى مصر، الإنتاج الحربى مع مصر للمقاصة، أسوان مع الاتحاد السكندرى، الزمالك مع الإسماعيلى، الجونة مع حرس الحدود، والمصرى مع وادى دجلة.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز للاشتراك فى بطولتى الأندية الأفريقية المقبلتين، أسوة بما حدث الموسم الماضى، نظرًا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهى فى وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا، ويترتب على ذلك مشاركة صاحبى المركزين الأول والثانى فى بطولة أبطال الدورى الأفريقى، بينما يشارك الثالث والرابع فى الكونفيدرالية.

وبعدما حسم الأهلى المركز الأول لصالحه فسوف يشارك فى أبطال الدورى، بينما يتنافس على المركز الثانى ناديا بيراميدز والزمالك، فيما يتنافس على المركز الرابع فريقا المقاولون وسموحة.

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ولأن المنافسة على المركز الثانى لن تحسم إلا فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى، كما أن هناك احتمال لامتداد المنافسة على المركز الرابع حتى الجولة الأخيرة أيضا إن لم يحسم اليوم خلال مباراة مصر للمقاصة مع سموحة، فقد قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم التقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقى بتمديد مهلة إرسال أسماء الأندية حتى نهاية أكتوبر الحالى بدلاً من 20 منه.

ويأتى طلب الاتحاد المصرى فى ظل احتمال انتظار الكاف حتى نهاية بطولة أبطال الدورى يوم 6 نوفمبر المقبل لاحتمال فوز الزمالك بها، وهو أمر حال حدوثه سيتمكن معه من المشاركة فى البطولة حتى لو جاء ترتيبه فى الدورى بعد المركزين الأول والثانى.