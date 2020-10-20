شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على استمرار الهبوط فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية المكلفة بادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، على تطبيق اللوائح الخاصة بنظام المسابقات التى تم إعلانها قبل بداية الموسم والتى تتضمن هبوط خمسة أندية من كل مجموعة تمهيداً لوضع نظام قوى للقسم الثانة ورفضت اللجنة ضغوط الأندية لإلغاء نظام الهبوط فى القسم الثانى بسبب الظروف غير الطبيعية التى تعرض لها الموسم فى ظل جائحة كورونا.

وتمسكت اللجنة بالنظام الذى تم وضعه بداية الموسم لأن أى تغيير فيه سيفتح عليهم أبوابا كثيرة، خاصة أن إلغاء الهبوط فى القسم الثانى سيجعل الأندية الهابطة فى باقى الأقسام تطالب بإلغاء الهبوط خاصة أندية الدورى الممتاز.

وكانت الأندية قد حاولت خلال الأيام الماضية الضغط على اللجنة الخماسية من أجل إلغاء الهبوط بسبب الظروف التى أقيم فيها الموسم، لكن كل تلك الجهود باءت بالفشل فى ظل إصرار اللجنه الخماسية على تفعيل اللوائح.