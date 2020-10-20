شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص كهربا اليوم لتحديد موقفه من لقاء العودة أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى لاختبار طبى فى مران الفريق المقرر له عصر اليوم الثلاثاء، بملعب مختار التتش بالجزيرة لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية من عدمها تمهيداً لتجهيزه لمباراة الوداد المغربى المقرر لها الجمعة المقبل فى إياب نصف نهائى دوى أبطال أفريقيا.

وتعرض كهربا للإصابة فى العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز التى أقيمت الأحد قبل الماضى بالدورى، والتى حرمته من المشاركة فى لقاء الذهاب أمام الوداد بملعب الأخير الذى انتهى بفوز الأهلى بثنائية نظيفة.

ويخضع كهربا لفحص طبى لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية، بعدما اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من آلام فى العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدورى.

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ومنح الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على الوداد المغربى بهدفين دون رد، حيث يعود الفريق إلى التدريبات عصر اليوم الثلاثاء، استعدادا للقاء العودة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى إن محمود كهربا اقترب من إعلان جاهزيته للتواجد في الحسابات الفنية لمباراة الجمعة المقبل، موضحاً أن اللاعب يسير بشكل جيد جدا في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به، وبات قريبا للغاية من العودة للتدريبات الجماعية.

وأوضح عبدالحفيظ أن كهربا سيكون قريبا من الانضمام لقائمة الفريق فى مباراة الوداد المقبلة، وفقا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، حال شفائه نهائيا من الإصابة، وفى ظل عملية تجهيزه التى تتم بشكل جيدا جدا.