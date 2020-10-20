شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة فى لايف جديد على تليفزيون الخليج 365 الخامسة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الثلاثاء، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، والحديث عن نتيجة مباراتى الأهلى أمام الوداد وكذلك الزمالك أمام الرجاء، بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومواعيد القيد الجديدة، والاستعداد لانتخابات اتحاد الكرة واستعدادات المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه استعدادات الأهلى والزمالك لمباريات إياب قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، ويتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق أيضا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصرية وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.