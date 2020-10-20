شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم القطن الكاميرونى ويصعد لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 20 أكتوبر 2013 نجح الأهلى بقيادة محمد يوسف فى الصعود لنهائى دورى أبطال أفريقيا للعام الثانى على التوالى، بعد فوزه بركلات الترجيح على حساب القطن الكاميرونى بقيادة الفرنسى سيبسان ديسابر بعد تعادلهما ذهابا وإيابا بهدف لكل منهما، والتى أقيمت بالجونة، تقدم عبد الله السعيد مبكرا بعد 3 دقائق فقط، وتعادل الضيوف عن طريق اليكسيس يوجودا.

فاز الأهلى بركلات الترجيح 7 / 6، سجل للأهلى كل من وليد سليمان، وائل جمعة، شهاب الدين أحمد، سيد معوض، محمود حسن تريزيجية، محمد نجيب، أحمد فتحي، في حين أهدر محمد أبوتريكة ضربة جزاء، وتصدى شريف إكرامى لركلتين، وواجه فى النهائى أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا وتوج بطلا للقارة وهو اللقب الأخير فى الخزائن الأهلاوية حتى الآن.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

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على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى 3-1.

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم 14 بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.