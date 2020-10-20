شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو وعنتر على رأس المطلوبين فى المصرى.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى من مجلس إدارة النادى سرعة التحرك من أجل التحرك سريعا لحسم صفقتى ثنائى الزمالك كريم بامبو ومحمد عنتر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر فى ظل النقص العددى الكبير الذى يعانى منه الفريق البورسعيدى.

يذكر أن المصرى لم يتعاقد مع أى لاعب منذ موسم تقريبا على خلفية إيقاف القيد من الاتحاد الدولى بعد أزمة لاعب الفريق الإيفوارى شيخ موكورو مع نادى هلال أبيض السودانى.

ويرغب على ماهر فى التعاقد مع بامبو وعنتر نظرا لعلمه الشديد بإمكانيات الثنائى، حيث قام بتصعيد الأول فى قطاع الناشئين بالأهلى لصفوف الفريق الأول، بينما شارك الثانى معه عندما كان يتولى تدريب الأسيوطى قبل أن ينتقل اللاعب للزمالك مقابل 15 مليون جنيه.

ويسعى على ماهر للتعاقد مع لاعبين من صناع اللعب لسد الثغرة فى صفوف المصرى، خاصة أن الفريق يفتقد للاعبين المهرة بعد رحيل إسلام عيسى لبيراميدز.