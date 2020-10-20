شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. بيراميدز يبحث عن تذكرة العبور لنهائي الكونفدرالية أمام حوريا الغينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق بيراميدز مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المغرب اختبارًا صعبًا حينما يواجه نظيره حوريا كوناكرى الغينى على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث الفريقين عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية التي تقام على ملعب مولاى عبد الله بالرباط في 25 من أكتوبر الجارى ويلتقى الفائز من هذه المباراة مع الفائز من حسنية أغادير ونهضة بركان المغربيين.

ويحلم فريق بيراميدز بالتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه متسلحًا بأرقامه القياسية التي حققها خارج ملعبه في مشوار البطولة، حيث حقق الفوز فى كل مبارياته السبعة التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفدرالية.

يعتمد بيراميدز على خدمات وخبرة قائده عبد الله السعيد، الذي توج بخمسة ألقاب أفريقية مع ناديه السابق الأهلي، موسم السعيد كان رائعًا للغاية بعدما التحق مؤخرًا بزمرة قليلة من اللاعبين الذين سجلوا أكثر من 100 هدف في الدوري المصري الممتاز ليكتب لنفسه تاريخًا مميزًا، بجانب الغانى جون أنطوى كبير الهدافين الأجانب والبوركينى إيريك تراورى والحارس المهدى سليمان.

ويقود بيراميدز مدرب ذو خبرة كبيرة أيضاً هو الكرواتي أنتي تشاشيتش (66 عامًا) والذي التحق بالنادي العام الماضي بعد مسيرة تدريبية طويلة، شهدت تدريبه لمنتخب كرواتيا بالإضافة للعديد من الأندية أبرزها دينامو زغرب الكرواتي وماريبور السلوفيني وغيرها، وخاض بيراميدز تحت قيادة تشاتشيتش 31 مباراة، فاز في 20 منها، وخسر 8 هزائم وتعادل 3 مرات، واستقبل بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتي 24 هدفا بينما سجل 45 هدفا.

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ويطمح تشاتشيتش في مواصلة حصد لقب الكونفدرالية لاسيما أن بيراميدز ودع منذ أيام بطولة كأس مصر بركلات الترجيح لصالح طلائع الجيش فيما لايزال موقفه صعباً من انهاء موسمه المحلى في مركز الوصيف المؤهل للظهور الأفريقى بالموسم الجديد بعدما فقد نقطتين بالتعادل السلبى مع الأهلى بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

ويتسلح بيراميدز بتفوق تاريخي واضح للأندية المصرية على حساب فرق غينيا، حيث أقيمت 6 مواجهات مصرية غينية انتهت 5 مباريات منها بانتصارات مصرية وتعادل وحيد ، ولم تسجل فرق غينيا أي هدف في مرمى الأندية المصرية.

في المقابل يؤمن السنغالي لامين نداي، المدير الفني لفريق حوريا كوناكري الغيني، على قدرة فريقه بالإطاحة ببطل مصر وخطف تذكرة المباراة النهائية رغم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين لاعبيه مؤكداً أن المباراة لن تكون سهلة وأنه لن يفرط في الفوز.