شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الدورى الجديد ينطلق أواخر نوفمبر.. وقرار كاف يؤكد ثقته فى الـvar المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الموعد المبدئى لانطلاق بطولة الدورى للموسم الجديد 2020-2021، وقال إن الموسم الجديد سينطلق فى أواخر نوفمبر، وأضاف فى تصريحات إذاعية "أعتقد أن الموسم الجديد سيكون تطبيق تقنية حكم الفيديو أفضل من الدورى الحالى، وفى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، سيخضع مجموعة جديدة من الحكام على دورات فى التقنية، لحصولهم على رخصة استخدامها".

وأكد المدير التنفيذى لاتحاد الكرة "نعم. الاتحاد الأفريقى سيستعين بأجهزة VAR المستخدمة بالدورى المصرى فى مباراتى الأهلى والزمالك ضد الوداد والرجاء بإياب نصف نهائى دورى الأبطال"، معلقا "هذا يعتبر مؤشر ثقة، ويؤكد أننا نستعين بأجهزة على أعلى مستوى بل من الأفضل على مستوى العالم".

وواصل وليد العطار تصريحاته "لن أتطرق للأمور الفنية، إلا أنه فى آخر مباراتين للأهلى والزمالك فى الدار البيضاء، اتضح تفوقهما بسبب اللياقة البدنية، فهو نتاج قرار عودة الدورى حيث خاض كل فريق 15 مباراة بخلاف الوديات، وهو ما يصب أيضا فى تجهيز اللاعبين لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى".