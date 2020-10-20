شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يخوض انتخابات الأهلى القادمة على مقعد العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى سيف زاهر أن حسام غالى مدير الكرة الحالى بنادى الجونة، قرر خوض الانتخابات المقبلة بالنادى الأهلى، والترشح على مقعد عضوية مجلس الإدارة، مشيرًا خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إن غالى حدد وجهته المقبلة وقرر خوض المعترك الإنتخابى والترشح لعضوية مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وأضاف سيف أن غالى وضع خطة لمستقبله ويسير بخطى ثابت نحو تحقيق أهدافه، ومنها إنه سيدخل الكادر الإدارى للنادى الأهلى من الانتخابات المقبلة.

وفى الأول من مارس لعام 2000 أزاح النادى الأهلى الستار عن الناشئ حسام غالى للمرة الأولى ليشارك فى أولى مبارياته الرسمية مع الفريق الأحمر، ويعد الألمانى راينر تسوبيل المدير الفنى الأسبق للأهلى، هو صاحب قرار الدفع بـ"غالى" ليشارك أمام الشمس فى الدور الأول لبطولة كأس مصر 2000.

وانتهت المباراة بفوز الأهلى برباعية نظيفة، سجلها سيد عبد الحفيظ، وأحمد بلال، وإسحق أول، وعلاء إبراهيم، وتألق غالى مع الفريق الأحمر ليبدأ عهداً من الإنجازات والبطولات مستمرة ويصبح "الكابيتانو" أحد أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء.

وعبر مسيرته الطويلة مع الساحرة المستديرة حصد "الكابيتانو" 13 لقباً مع الفريق الأحمر جاءت بواقع أربع بطولات دورى عام وبطولتين كأس مصر و2 دورى أبطال أفريقيا، 3 كأس السوبر المصرى، بطولة واحدة كأس الكونفدرالية، وبطولة واحدة بكأس السوبر الأفريقى.

وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته، هى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

وفى الحادى عشر من مايو لعام 2018 جاء الوقت لتغرب شمس أحد أفضل لاعبى الوسط الذين مروا على الكرة المصرية خلال تاريخها، حيث أعلن الكابيتانو حسام غالى فى ذلك اليوم، اعتزاله النهائى لكرة القدم، فى مشهد كان مؤثر للغاية أبكى جماهير القلعة الحمراء، وخاض مباراة اعتزاله بالإمارات العربية المتحدة ضد فريق أياكس الهولندي، والتى تم تتويج مسيرته فيها بالفوز بهدف نظيف أحرزه صلاح محسن، لتنطلق صافرة نهاية المباراة ومعها نهاية أحد أفضل من ارتدوا شارة قيادة الأهلى ومنتخب مصر على مر التاريخ.