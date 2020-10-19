شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الدراويش يكشف مصير المصابين بالاسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن محمد صادق صانع ألعاب الفريق قد عانى مؤخرا من آلالام فى الظهر. وأضاف :”اللاعب حالته تحسنت كثيرا وسينتظم بالتدريبات فور استئنافها ،وذلك اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع”. وواصل :”أسامة إبراهيم الظهير الأيمن كان يعانى من تمزق بالعضلة الخلفية”. وأكمل حديثه قائلا :”اللاعب فى مرحلة التأهيل وسيتواجد بالتدريبات مطلع الأسبوع المقبل”. وحصل لاعبو الفريق على راحة لمدة 9 أيام استعدادا لأخر مباريات الدورى أمام الزمالك والتى لم يتحدد موعدها بعد بسبب ارتباط الأخير بالمشاركة بالدور النصف النهائى لدورى أبطال افريقيا أمام الرجا Advertisements الوضع في مصر

اصابات 105,424

تعافي 98,247

وفيات 6,120

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