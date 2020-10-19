شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن أسماء متطوعي بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة المتطوعين بالنسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021 عن أكواد المتطوعين المقبولين للمشاركة في البرنامج التدريبي، الذي يؤهلهم للمشاركة في تنظيم الحدث الرياضي العالمي.

وتم اختيار المتطوعين المشاركين في البرنامج التدريبي بعد لقاءات مكثفة بين المتطوعين الذين تم قبولهم مبدئيا، واللجان المتخصصة.

وينطلق البرنامج التدريبي في الإسكندرية بمركز التعليم المدني بمنطقة الشلالات يوم الخميس 22 أكتوبر، أما في القاهرة فينطلق البرنامج يوم السبت 24 أكتوبر بمسرح وزارة الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالمهندسين.

وتشدد اللجنة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا من حيث ارتداء الكمامة واستعمال الكحول للتعقيم، بجانب ضرورة إحضار الأدوات اللازمة لتسجيل المعلومات المذكورة في البرنامج.

وكذلك، تشدد اللجنة على ضرورة الالتزام بالمواعيد سالفة الذكر، والتي سيؤدي عدم الحضور فيها إلى اعتبار المتطوع معتذرا عن عدم المشاركة في البطولة.

ويذكر أن البطولة ستقام بمصر في الفترة من 13 إلى 31 من شهر يناير المقبل، في استاد القاهرة وصالة 6 اكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة واستاد برج العرب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,424

تعافي 98,247

وفيات 6,120

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