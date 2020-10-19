شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبي بيراميدز قبل مواجهة حوريا الغيني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت بعثة نادي بيراميدز، إخطارًا من مسئوولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يؤكد فيه سلبية المسحة الأخيرة لجميع أفراد البعثة قبل مواجهة حوريا الغيني.
ويلتقي بيراميدز مع منافسه حوريا الغيني، غدًا الثلاثاء، على ستاد محمد الخامس في إطار نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
وأجرت البعثة مسحتها الطبية الأخيرة وظهرت نتيجتها سلبية وخلو جميع أفرادها من لاعبين وإداريين من كورونا، طبقا للإجراءات والبروتوكول الطبي الذي يطبق على جميع الأندية المشاركة في البطولة.
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