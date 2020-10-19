شكرا لقرائتكم موسيمانى يركز على تسديد ضربات الجزاء استعدادا لمواجهة الوداد والنهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يركز الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على بعض الجوانب الفنية قبل مواجهة العودة أمام الوداد المغربى فى إياب دور النصف النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا والمقرر اقامتها على ملعب ستاد القاهرة الدولى يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد حسم الفريق الأحمر مباراة الذهاب والتى أقيمت فى الدار البيضاء يوم السبت الماضى بهدفين نظيفين لصالحه.

ويهتم موسيمانى بتسديد لاعبيه لضربات الترجيح تجنباً للجوء اليها فى حالة التعادل سواء فى مباراة الوداد القادمة أو فى المباراة النهائية، والتى فى حال انتهاء وقتها الأصلى والإضافى بالتعادل سيتم اللجوء اليها لتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال افريقيا.

حذر جهاز الكرة بالأهلى لاعبيه من الاختلاط خلال الأيام القادمة تجنباً لتعرض أياً منهم للإصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذى سيحول دون مشاركته فى مواجهة الوداد المغربى المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة فى إياب دور النصف النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا، بعد حسم الفريق الأحمر مباراة الذهاب التى أقيمت فى الدار البيضاء يوم السبت الماضى بهدفين نظيفين لصالحه.

Advertisements

ويرفض الكاف تأجيل أى مباريات للفرق التى يتعرض لاعبيها للإصابة بفيروس كورونا سواء فى بطولة دورى أبطال افريقيا أو الكونفدرالية، حيث يصر الاتحاد الافريقى على استكمال المسابقة فى مواعيدها المُحددة.