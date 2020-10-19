شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: نجلى لن ينتقل إلى البنك الأهلي ولا عزاء للكدابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى أحمد شوبير حارس مرمى المنتخب الوطنى والأهلى الأسبق علاقته بدوره في قيادة محمد يوسف لفريق البنك الأهلى الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة مؤكدا أن نجله مصفى باقى في القلعة الحمراء ولن ينتقل للبنك الأهلى.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" يعني من الآخر لا انا وديت يوسف نادي البنك الاهلي ولا مصطفي شوبير رايح البنك الاهلي ولاعزاء للكدابين".

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شوبير

أعلن أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، تعيين محمد يوسف مديرا فنيا للفريق بعد الصعود للدوري الممتاز، ووقع محمد يوسف على عقود تدريب نادي البنك الأهلي لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل، ومن المقرر أن يعاون محمد يوسف كل من عادل مصطفي ومدرب الحراس طارق سليمان.

ولعب محمد يوسف فى الأهلى "10" مواسم حقق خلالها "6" بطولات دورى ممتاز أعوام (1993–94، 1994–95، 1995–96، 1996–97، 1997–98 و1998–99)، و"4" كأس مصر، وبطولة كأس الاتحاد، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، و"4" بطولات عربية، لعب بصفوف الأحمر أكثر من "210" سجل خلالها "5" أهداف.