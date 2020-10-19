شكرا لقرائتكم شاهد.. هدف طلائع الجيش أمام نادي مصر في الوقت الضائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت مباراة نادى مصر وطلائع الجيش بفوز الأخير بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما على استاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الـ 33 في الدورى .

جاء شوط المباراة الأول ضعيف المستوى من الفريقين ، وسيطر فريق طلائع الجيش علي منطقة وسط الملعب ولكن دون خطورة علي مرمى نادي مصر ، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

بدأ فريق طلائع الجيش الشوط الثانى وعينه علي النقاط الثلاثة، حيث كثف لاعبو الطلائع من هجماتهم علي مرمى نادي مصر ، ولكن تألق الدفاع وحارس مرمي نادى مصر حالا دون احراز اهداف ، وفي الدقيقة 91 يحرز احمد سمير هدف طلائع الجيش ليتنتهي المباراة بفوز طلائع الجيش بهدف نظيف.

Advertisements

بهذة النتيجة يتجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 21 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 3 وتعادل في 12 وخسر 18 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 55 هدفًا، فيما يحتل الطلائع المركز الثانى عشر برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 9 وتعادل في 14 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 32 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفًا.

وتأكد هبوط نادي مصر إلى دوري الدرجة الثانية في مصر بعد الفوز الذي حققه وادي دجلة على أسوان في الجولة 31 ، حيث تأكد أن الفوز بكل المباريات المتبقية لنادى مصر لن يكون طوق نجاته من الهبوط ليلحق بنظيره طنطا ويعودان للمظاليم.