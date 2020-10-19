ماركس ألونسو يغيب عن تشيلسى أمام إشبيلية بدورى الأبطال

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جدة - عمرو شويل يغيب الإسبانى ماركس ألونسو، الظهير الأيسر لفريق تشيلسى الإنجليزي، عن البلوز في أول مباراة له في دورى أبطال أوروبا أمام إشبيلية لينضم لقائمة اللاعبين الذين سيغيبون عن انطلاقة دورى الأبطال (2020/2021) مع أنديتهم فى دور المجموعات للإيقاف.
وسيغيب اللاعب الدولى عن أول مبارتين للبلوز بدور المجموعات بسبب اللإيقاف، الذى تعرض له فى مباراة ذهاب ثمن النهائى فى النسخة الماضية أمام بايرن ميونخ بعد ضربه لمهاجم الخصم، روبرت ليفاندوفسكي، بدون كرة.
وكان ألونسو قد غاب عن مباراة الإياب وسيغيب أيضا الثلاثاء عن مواجهة إشبيلية فى أولى الجولات ثم عن مواجهة كراسنودار فى ثانى الجولات المقرر لها الأربعاء الموافق 28 من الشهر الجاري.
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