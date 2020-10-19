شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الوداد .. عبد الله السعيد وراء إصابة قفشة قبل موقعة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصدر داخل النادي الأهلي، إن إصابة محمد مجدي قفشة صانع العاب الفريق الأحمر لم تحدث في مباراة الوداد المغربي ولكنها كانت في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري العام ، وذلك بعد سقوط عبد الله السعيد صانع العاب بيراميدز علي صدره.

وشارك قفشة في مواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا وهو مصاب الا ان ما زاد الأمر هو تعرض اللاعب لكدمه في الصدر بنفس المنطقة التي يعاني من الإصابة فيها.

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وأكد مسئولو الأهلي، أن قفشة جاهز لمواجهة الإياب أمام الوداد المغربي، مشددا على أن اللاعب سيشارك بشكل طبيعي في مباراة العودة امام الوداد يوم الجمعة المقبل.

ومن جانبه أعرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى عن سعادته بالفوز الغالى الذى حققه فريقه على الوداد المغربى بثنائية نظيفة، وقال موسيمانى، "لقد كانت مباراة صعبة لأن الوداد كان يلعب بروح تنافسية وأراد أن يعود فى المباراة وحصلنا على فرصة هدف مبكر نتيجة خطأ من مدافع الوداد وسجلنا منها هدف".

وأضاف موسيمانى، "حارسنا محمد الشناوى كان متألقاً وتصدى لركلة الجزاء وهو ما أعطانا ثقة واغتنمنا الفرصة وسجلنا هدف ثانى فى الشوط الثانى من المباراة" مضيفا أن التنظيم التكتيكى كان جيد جدا ولعبنا حسب الخطة التكتيكية وكان بإمكاننا تسجيل هدف ثالث او رابع ولكن لم نغتنم الفرصة. وأشار مدرب الأهلى إلى خط وسط الميدان كان ناجحا وأبلوا بلاءً حسنًا فى المباراة ولم نرتكب اية أخطاء فى محور الدفاع وكانت المباراة افضل من كل النواحي، قائلا، "كنت أتمنى تسجيل أهداف أكثر ولكن أشكر اللاعبين على هذا الأداء الذى قدموه فى مباراة الوداد .