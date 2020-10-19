شكرا لقرائتكم تحديد موعد مباراتي الاتحاد والشباب في البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حدد الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد مباراتي اتحاد جدة ومواطنه الشباب في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي ستكون نهاية العام الحالي ومطلع المقبل، على أن يتم إعلان موعد مباراة الإياب بين الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي المصري في وقت لاحق.

وأصدر الاتحاد العربي لكرة القدم يوم الاثنين مواعيد مباراتي نصف النهائي بين الاتحاد والشباب، إذ ستلعب الأولى على أرض الأخير في الثاني من شهر ديسمبر المقبل، وفي الرابع من يناير 2021 سيتوجه الشباب إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لخوض مباراة الإياب.

وكانت البطولة قد توقفت في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".