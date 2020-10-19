أحمد سمير بخطف فوزًا قاتلًا لطلائع الجيش أمام نادي مصر

استطاع فريق طلائع الجيش أن يفوز على نادي مصر بهدف نظيف، خلال المباراة، التي جمعت بينهما عصر اليوم، على ستاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الأسبوع الـ33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد سمير هدفًا قاتلًا في الدقائق الأخيرة من المباراة، من تصويبة قوية

من على حدود منطقة الجزاء لتسكن أعلى الزاوية اليمنى في شباك عصام ثروت حارس نادي مصر.

واستحوذ فريق طلائع الجيش على الكرة طوال المباراة، وحاول أن يصنع بعض الفرص عن طريق انطلاقات أحمد سمير وعمرو جمال.

على الجانب الَاخر جاء أداء نادي مصر هادئًا في وسط الملعب، في ظل التحفظ الشديد الذين لعبوا بع رغم هبوطهم إلى دوري القسم الثاني.

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وضمن نادي طلائع الجيش، البقاء في الدوري الموسم المقبل، حيث ارتقى إلى المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة.

بينما هبط فريق نادي مصر إلى الدرجة الثانية، محتلًا المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة.