أحمد حسن يشيد بمدرب الزمالك بعد الفوز على الرجاء

أشاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق ومقدم برنامج ملعب الصقر بأداء المدير الفني باتشيكو بعد قيادة الزمالك للفوز على الرجاء بهدف دون رد أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وقال أحمد حسن: "باتشيكو لعب بشكل تكيتيكي بحت، وتعامل مع المباراة بشكل ذكي، قام بتأمين خط الدفاع،

ولعب على سرعات الخط الأمامي، كما قدم إسلام جابر بشكل جيد أمام الرجاء ولعب بروح عالية".

وأضاف: "باتشيكو استغل قدراته الدفاعية وترك الاستحواذ للرجاء، ولعب الزمالك على الهجمات المرتدة، وأحمد سيد زيزو وبنشرقي يصنعوا الفارق في ذلك، بفضل سرعاتهم العالية

".

وتابع: " يؤخذ على باتشيكو تأخر التغييرات، الزمالك أجرى تبديل وحيد فقط، والفريق لديه لاعبين مميزين في البدلاء مثل مصطفى محمد، لكنه شعر بأن الزمالك يقدم مستوى جيد ".

وواصل: "الزمالك كان يحتاج إلى لاعب سريع، خاصة في ظل حالة الإجهاد التي أصابت مصطفى محمد وأوباما، الفريق الأبيض كان يحتاج إلى لاعب سريع لاستغلال الهجمات المرتدة، كان يجب إشراك كاسونجو، ولكن وجهات نظر في النهاية".