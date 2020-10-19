الشكوك تحوم حول مشاركة كوستا أمام بايرن ميونخ في الأبطال

من المحتمل أن تحرم الإصابة نادي أتليتكو مدريد الإسباني من جهود مهاجمه دييجو كوستا أمام نادي بايرن ميونخ الألماني في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وأعلن أتلتيكو مدريد اليوم الاثنين أن كوستا "32 عاما" أُصِيْبَ في عضلات الفخذ

الأيسر، خلال مباراة الفريق أمام سيلتا دي فيجو أول أمس السبت، مشيرا إلى أن فحصا تم إجراؤه اليوم أسفر عن هذه النتيجة.

ولم يوضح النادي المدة التي سيتغيب فيها كوستا عن

الملاعب، وتوقعت صحيفة "ايه إس" أن من الممكن للاعب الإسباني الدولي المولود في البرازيل أن يضطر للتغيب عن الملاعب لمدة تقارب ثلاثة أسابيع.

كان كوستا اضطر للخروج من الملعب في الدقيقة 50 من زمن المباراة أمام سيلتا فيجو، وكان كوستا أحرز هدفا واحدا في أربع مواجهات خاضها في الموسم المنصرم في الدوري الإسباني.