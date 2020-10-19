بهاء مجدي أول الراحلين عن المصري في الموسم الجديد

قرر علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، الاستغناء عن بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق، لعدم الحاجة إليه في الموسم الجديد.

وخرج بهاء مجدي من حسابات علي ماهر، في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الأزمة التي نشبت بينهما في مباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وكان علي ماهر قد أبلغ بهاء مجدي بتبديله بين شوطي المباراة، ولكن اعترض اللاعب على قرار تبديله وأبدى امتعاضه الشديد، مما أدى إلى استبعاده وتغريمه 100 ألف جنيه.

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ومن جانبه أبلغ علي ماهر مسئولي النادي المصري، بخروج بهاء مجدي

من حساباته في الموسم الجديد، و ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر اَخر.

وفي السياق ذاته اقترب نادي المصري من التعاقد مع أحمد شديد قناوي ظهير أيسر نادي الإنتاج الحربي، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، وسيتم حسم الصفقة بعد انتهاء الموسم الجاري.

وانتقل بهاء مجدي إلى نادي المصري مطلع الموسم الجاري، قادمًا من نادي الزمالك.