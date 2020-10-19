أحمد حسن: الونش "صمام أمان" دفاع الزمالك ومكسب لمنتخب مصر

انهال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق بالمديح على اللاعب محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الأداء الكبير الذي قدمه خلال مباراة الفريق أمس أمام الرجاء المغربي .
وقال حسن عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" الونش أصبح مصدر أمان لدفاع الزمالك، ويلعب بشكل قوي، وهو مكسب كبير لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، ويستحق الإشادة على الظهور المميز في الفترة الأخيرة ".
وأضاف: " محمد أبوجبل حارس الزمالك أيضًايقدم مستوى مميز، وكذلك يقدم محمود حمدي "الونش" مستوى جيد، ومنذ العودة للمباريات بعد توقف كورونا، وهو يؤدي بشكل رائع ".
ونجح الزمالك في الفوز على الرجاء بهدف دون رد في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا التي أقيمت بالمغرب أمس، ومن المقرر ان يلتقي الفريقان يوم السبت المقبل في القاهرة بمباراة الإياب .
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