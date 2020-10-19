إعلامي: أحمد سيد زيزو يستحق الاحتراف في أوروبا

أشاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق بمستوى اللاعب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بعد الاداء المتميز الذي قدمه في مباراة الفريق أمام الرجاء الرياضي المغربي أمس بنصف نهائي دوري الأبطال .

وقال حسن عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على

راديو مصر:" هناك تطور كبير في مستوى أحمد سيد زيزو، ولديه مرونة تكتيكية وقوة وسرعة، ينقصه بعض الأشياء البسيطة ".

وأضاف: " أرى أن أحمد سيد زيزو يستحق الاحتراف في أوروبا،

في أحد الدوريات الكبرى سواء إنجلترا أو إيطاليا، ينقصه الخبرات في الملعب، وهو يلعب بكلتا القدمين ".

ونجح الزمالك في الفوز على الرجاء بهدف دون رد في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا التي أقيمت بالمغرب أمس، ومن المقرر ان يلتقي الفريقان يوم السبت المقبل في القاهرة بمباراة الإياب .