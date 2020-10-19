سموحة يحصل على توقيع مدافع الإنتاج الحربي

أنهى محمد البدري، مدافع نادي الإنتاج الحربي اتفاقه مع نادي سموحة السكندري، من أجل الانتقال إليهم بداية من الموسم المقبل.
وانتقل محمود البدري إلى نادي سموحة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج الحربي بنهاية الموسم الجاري.
ووقع محمود البدري على عقود انضمامه إلى ناديسموحة بشكل رسمي، ولا يتبقى سوى إعلان الفريق السكندري عن الصفقة بعد نهاية الدوري.
وتلقى محمود البدرى عروضًا من الإسماعيلى والمصرى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة للتعاقد معه، بجانب عرض الإنتاج لتمديد تعاقده، حيث يحق للاعب التوقيعلأى نادٍ منذ يناير الماضى، إلا أنه فضل خوض تجربة جديدة مفضلا عرض سموحة بعدما لمس التقدير المعنوى والمادى من مسئولى النادى السكندرى فضلا عن رغبة أحمد سامى المدير الفنى لسموحة فى الاعتماد عليه بشكل أساسى فى الموسم الجديد.
وانضم صاحب الـ29 عامًا إلى نادي الإنتاج الحربي في ويليو 2018 قادمًا من نادي طلائع الجيش في صفقة انتقال حر.
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