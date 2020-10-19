بالصور .. بتروجت يجدد الثقة في علاء عبد العال مديرا فنيا.. ويرفع شعار"معاً يتحقق الأمل"

قدّم رئيس مجلس إدارة نادى بتروجت المهندس ابراهيم رمضان، وأعضاء مجلس الإدارة خالص الشكر والتقدير والاحترام لجميع العاملين بالنادى بداية من عمال الملاعب إلى الجهاز الفنى واللاعبين والجهاز الإدارى والطبى.

وأكد المهندس إبراهيم رمضان، رئيس النادي البترولي أن الجميع أثبت أنهم أهل للمسئولية وعلى قدر الحدث وعلى قلب رجل واحد، وكان التحدى كبير والجهد المبذول أكبر وأعظم فكانت روح

الفريق ظاهرة، وكان الشعار "إما الصعود بشرف أو المحاولة بكرامة".

وعقد المهندس إبراهيم رمضان، وأعضاء مجلس الإدارة إجتماعا بالمدير الفنى علاء عبد العال، وتم توقيع عقد الموسم الجديد مع التأكيد على الاحتفاظ بجميع اللاعبين فى الفريق وعدم التفريط فى أى منهم بما فيهم اللاعب كريم طارق.

وتعاهد الجميع على العمل بجهد للصعود للدورى الممتاز وضع النادى فى مكانه الطبيعى كسابق عهده.

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كان فريق بتروجت قد أخفق في التأهل للدوري الممتاز بفارق نقطة عن سيراميكا المتأهل لدوري الأضواء، حيث احتل بتروجت المركز الثاني برصيد 42 نقطة وسيراميكا 43، وبذل لاعبو الفريق البترولي جهدا خارقا خاصة في المباريات الأخيرة، تحت قيادة علاء عبد العال ومعه محمد ثابت المدرب العام، وتأثر الجميع ببكاء اللاعبين في نهاية مباراة الفريق مع المريخ رغم الفوز بعد علمهم بضياع الأمل بفارق نقطة.