أخبار برشلونة | كومان يستغل دوري أبطال أوروبا للاستعداد لمواجهة ريال مدريد

سيضطر المدير الفني لنادي برشلونة “رونالد كومان” إلى إحداث تغييرات جذرية في تشكيلة فريقه الأول قبل أسبوع صعب ينتظر العملاق الكتالوني.

وسيبدأ برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا على أرضه أمام نادي “فيرينكفاروس” المجري غدًا الثلاثاء، قبل موقعة الكلاسيكو حيث يزور ريال مدريد الكامب نو في الدوري الإسباني يوم السبت القادم 24 أكتوبر.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن كومان سيريح بعض اللاعبين لمواجهة ريال مدريد، بغض النظر عن أنسو فاتي وفيليب كوتينيو المتوقع مشاركتهم ضد فيرينكفاروس في أولى مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب حارس المرمى البرازيلي نيتو في كلتا المباراتين حيث يظل الألماني مارك تير شتيجن غائبًا بسبب الإصابة، كما أن جونيور فيربو ورونالد أراوجو قد يدخلان في خط الدفاع بدلاً من سيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه.

ويمكن أن يشارك كارليس ألينا وترينكاو وبيدري وريكي بويج وميرالم بيانيتش في مباراة دوري أبطال أوروبا، ومن المحتمل أن يستريح سيرجيو بوسكيتس وليونيل ميسي وأنطوان جريزمان استعداداً لمباراة الكلاسيكو.