جوارديولا يؤجل تمديد عقد سيرخيو أجويرو مع مان سيتي

أكد المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا أن سيرجيو أجويرو ما زال بوسعه لعب دور مهم مع الفريق، بعد عودته من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في الركبة، لكن على النجم الأرجنتيني أن يظهر إمكانياته في الملعب إذا أراد الحصول على عقد جديد.

وينتهي عقد أجويرو، الذي انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2011 وهو الهداف التاريخي للفريق برصيد 254 هدفًا، نهاية الموسم الحالي في يونيو 2021، حيث يمكنه التفاوض مع أي ناد آخر اعتبارًا من يناير القادم.

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في يونيو الماضي، وظهر لأول مرة بعد التعافي من الإصابة في المباراة التي انتهت بفوز فريقه مانشستر سيتي 1-0 على آرسنال، أول أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: “يجب على أجويرو أن يُظهر أنه يستحق الاستمرار هنا، وأن يواصل اللعب جيدًا ويسجل الأهداف ويفوز بالمباريات، وبعد ذلك سنقرر أنا والنادي”.

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وأضاف: “إذا كان يلعب بمستواه المعهود فلن يكون هناك أي شكوك في أنه سيستمر، إنه لاعب استثنائي. إنه مهم بالنسبة لنا ولجماهيرنا. لقد غاب أربعة أشهر، وعليه أن يبدأ في المران بشكل منتظم ويبدأ في تسجيل الأهداف. وجوده في الملعب يجعلنا أفضل، لقد افتقدناه في اللحظات المهمة بالجزء الأخير من الموسم الماضي”.

يذكر أن مانشستر سيتي سيبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء ضد بورتو البرتغالي، قبل أن يواجه ويستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي بداية الأسبوع المقبل، حيث يحتل المركز العاشر برصيد سبع نقاط من أربع مباريات.

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