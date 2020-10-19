أخبار الهلال| هل فشلت صفقة سوتيلدو؟

تترقب جماهير نادي الهلال مصير صفقة اللاعب الفنزويلي، إيفرسون سوتيلدو، نجم فريق سانتوس، بعد تواتر تقارير صحفية ذكرت أن الانتقال مُهدد بالفشل؛ بسبب وجود مستحقات مالية للاعب لدى ناديه البرازيلي، واشتراطه الحصول عليها قبل إتمام الاتفاق مع الزعيم.

وكشفت مصادر مُطلعة أن الهلال عاد للتفاوض من جديد مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو، لاعب وسط سبورتينج لشبونة البرتغالي، إضافة إلى لاعب إيفرتون، برنارد دوارتي، لافتة إلى أن الاتصالات جارية مع الثنائي لمحاولة الاتفاق مع أحدهما، تحسبًا لأي مستجدات قد تعثر التوقيع مع الفنزويلي سوتيلدو.

وأشارت إلى أن الهلال قدم عرضًا بقيمة 6 مليون جنيه إسترليني لضم بيرنارد، ويُعد اللاعب الخيار الثاني خلف فييتو نجم سبورتينج لشبونة البرتغالي، الذي اشترط ناديه الحصول على مبلغ 11 مليون يورو لبيع اللاعب.

ويُعتبر سوتيلدو هو الخيار الأول لإدارة الهلال، وكان قد تم الاتفاق على كافة بنود التعاقد مع نادي سانتوس البرازيلي، وتبقى فقط الاتفاق مع اللاعب الفنزويلي على شروطه الشخصية.

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من هو سوتيلدو؟

يلعب صاحب الـ23 عامًا كجناح أيسر، وقد بدأ مسيرته مع فريق زامورا الفنزويلي قبل أن ينتقل للدوري التشيلي من بوابة هواتشيباتو، ثم تمت إعارته إلى يونيفرسيداد دي شيلى قبل أن يتم بيعه لسانتوس البرازيلي.

وخلال مسيرته مع سانتوس، لعب سوتيلدو 55 مباراة في كل البطولات، وسجل 12 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة، وعلى صعيد مسيرته الدولية خاض اللاعب مع منتخب فنزويلا 18 مباراة آخرها كان في تصفيات كأس العالم الأسبوع الماضي أمام باراجواي عندما شارك كبديل.

وشارك سوتيلدو في 39 مباراة مع زامورا سجل فيها 6 أهداف، وصنع 9 أهداف، أما مع يونيفرسيداد فقد خاض31 مباراة، سجل فيها 5 أهداف، وصنع 7 أهداف، مقابل تسجيل هدفين، وصناعة 5 في 18 مباراة مع هواتشيباتو.

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