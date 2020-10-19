أخبار ريال مدريد | غياب راموس عن التدريبات يهدد مشاركته في دوري أبطال أوروبا

غاب قائد ريال مدريد سيرجيو راموس عن تدريبات الفريق يوم أمس الأحد بعد تعرضه لإصابة في الركبة في الهزيمة 1-0 في الدوري الإسباني أمام الصاعد حديثاً قادش.

وتعرض راموس للإصابة بعد احتكاك في كرة مشتركة مع لاعب قادش، ليقرر المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان استبداله كإجراء احترازي.

وأوضحت صحيفة “السبورت” أنه بالرغم من ثقة زيدان في أن راموس سيكون لائقًا لمباراة منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا أمام الفريق الأوكراني شاختار دونيتسك، إلا أنه غاب عن جلسة التعافي يوم أمس الأحد ما يهدد مشاركته في أولى جولات دور المجموعات.

وإذا لم يكن راموس لائقًا في الوقت المناسب للمشاركة في المباراة الأوروبية، فمن المؤكد أن زيدان لن يخاطر بقلب الدفاع المخضرم بسبب رحلة الكلاسيكو في نهاية الأسبوع إلى برشلونة.

ويفتقد زيدان بالفعل إلى أسماء رئيسية في تشكيلته قبل مواجهة البلوجرانا بسبب الإصابة، وهم “مارتن أوديجارد وإيدن هازارد وداني كارفاخال”.