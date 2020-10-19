أشرف صبحي يهنيء الزمالك بعد فوزه على الرجاء البيضاوي

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري على تهنئة لاعبي نادي الزمالك ومجلس الإدارة بعد فوز الفريق على الرجاء المغربي 1 / صفر في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأبدي وزير الشباب والرياضة المصري حسب بيان رسمي اليوم الأحد عن خالص أمنياته لفريقي الزمالك والأهلي في مباراتي العودة بإستاد القاهرة، وتأكيد الفوز، والتأهل إلى نهائي البطولة؛ لتضمن مصر لقب النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، متمنيًا التوفيق لنادي بيراميدز في مباراته المرتقبة أمام فريق حوريا كوناكري الغيني المقرر لها بعد غد الثلاثاء، وتحقيق الفوز بالمباراة.

وثمن وزير الشباب والرياضة تألق كرة القدم المصرية على المستوي القاري عقب استئناف البطولات، بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن تميز أداء اللاعبين المصريين مع فرقهم الثلاثة المشاركة بالبطولتين الأفريقية سينعكس بلا شك على أداء المنتخب الوطني القدم في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا كون المنتخب سيضم أفضل اللاعبين منهم وفق رؤية الجهاز الفني للمنتخب.

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