أرتيتا يستهدف مدافع فياريال لتدعيم دفاعات آرسنال في الميركاتو الشتوي

يستهدف المدير الفني لنادي آرسنال “ميكيل أرتيتا” التعاقد مع المدافع الدولي الاسباني في صفوف فياريال “باو توريس” في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد فشله في التوقيع معه خلال السوق الصيفي المنصرم.

وتم ربط آرسنال بالتعاقد مع باو توريس بعرض قيمته 35 مليون جنيه إسترليني للاعب الإسباني لكن فياريال رفض التخلي عن نجم خط الدفاع قبل أن يوقع الجانرز مع البرازيلي “جابرييل ماجالهيش” من ليل الفرنسي.

ومع ذلك وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” فإن الشكوك المتزايدة حول المستقبل طويل الأمد للاعب الفرنسي الدولي تحت 21 عامًا “ويليام ساليبا“، يمكن أن يجعل أرتيتا يتخذ خطوة ثانية نحو باو توريس في يناير المقبل.

ولا يتطلع فياريال علانية إلى بيع أحد أبرز نجومه، مع احتفاظ مدرب آرسنال السابق أوناي إيمري به كخيار أول في خط الدفاع حتى الآن هذا الموسم رغم إهتمام أندية عدة من الدوري الإنجليزي الممتاز بجانب ريال مدريد وبرشلونة.

ويمكن أن يواجه آرسنال تحديًا في سعيه وراء توريس من قبل منافسه المحلي “مانشستر يونايتد” حيث يتطلع مدربه النرويجي “أولي جونار سولشاير” إلى تعزيز خياراته الدفاعية في عام 2021 والذي يضع توريس كبديل في حال فشله في التعاقد مع الفرنسي “أوباميكانو” من لايبزيج الالماني.