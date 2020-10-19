إعلان القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة “الفتى الذهبي”

اُعلنت القائمة النهائية لجائزة “الفتى الذهبي” المرموقة التي تمنحها صحيفة “توتو سبورت الإيطالية” والتي ستمنح لأفضل لاعب كرة قدم تحت 21 عام من نادٍ أوروبي على أدائه خلال عام 2020.

وسيتم الإعلان عن الفائز، الذي سيتم اختياره من قبل لجنة تحكيم مكونة من 40 صحفي من الصحف الأوروبية، وكذا بالتصويت الشعبي على موقع الصحيفة، في حفل سيقام يوم الاثنين 14 ديسمبر في تورينو.

ويعد المهاجم النرويجي “إيرلينج هالاند” البالغ من العمر 20 عامًا بطل الرواية وابرز المرشحين لتحقيق الجائزة بعد عام مثير للإعجاب في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند وتألقه سابقًا في ريد بول سالزبورج.

ويحتل لاعب بايرن ميونخ الكندي الأيسر ألفونسو ديفيز (19 عامًا) مكانًا جيدًا للغاية بين قائمة المرشحين حيث لعب دورًا رائعًا ومهمًا في الموسم الرائع للفريق الألماني، بطل دوري أبطال أوروبا.

وينضم الشاب اليافع مع نادي برشلونة “أنسو فاتي” (17 عام) إلى قائمة الأسماء المرشحة لتحقيق الجائزة بعد أدائه المبهر مع النادي الكتالوني وكذا المنتخب الاسباني الأول تحت قيادة لويس إنريكي.

يذكر ان لاعب بنفيكا السابق وأتلتيكو مدريد الحالي، البرتغالي الشاب “جواو فليكس” قد حقق الجائزة في العام الماضي 2019.

وجاءت قائمة النهائية للمرشحين لجائزة الفتى الذهبي لعام 2020 كالتالي:

إيرلينج هالاند (النرويج، بوروسيا دورتموند)

أنسو فاتي (إسبانيا، برشلونة)

ألفونسو ديفيز (كندا، بايرن ميونيخ)

إدواردو كامافينجا (فرنسا، رين)

جوناثان ديفيد (كندا، ليل)

سيرجينو ديست (الولايات المتحدة الأمريكية، برشلونة)

فابيو سيلفا (البرتغال، ولفرهامبتون)

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فيل فودين (إنجلترا، مانشستر سيتي)

ماسون جرينوود (انجلترا، مانشستر يونايتد)

جادون سانشو (إنجلترا، بوروسيا دورتموند)

ريان جرافينبيرش (هولندا، أياكس)

كالوم هدسون أودوي (إنجلترا، تشيلسي)

ديان كولوسيفسكي (السويد، يوفنتوس)

رودريجو جوس (البرازيل، ريال مدريد)

بوكايو ساكا (انجلترا، آرسنال)

دومينيك سزوبوسزلاي (المجر، ريد بول سالزبورغ)

ساندرو تونالي (إيطاليا، ميلان)

فيران توريس (إسبانيا، مانشستر سيتي)

فينيسيوس جونيور (البرازيل، ريال مدريد)

ميتشل باكر (هولندا، باريس سان جيرمان)