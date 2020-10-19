ريال مدريد يتجاوب مع رغبة مودريتش ويقترب من تلبيتها

اعترف وسط ميدان المنتخب الكرواتي “لوكا مودريتش” قبل فترة قصيرة أنه يريد إنهاء مسيرته مع ريال مدريد والآن كل ما يتبقى هو معرفة المدة التي سيبقى فيها في ملعب سانتياجو برنابيو.

وبلغ مودريتش 35 عامًا الشهر الماضي وهو في العام الأخير من عقده مع ريال مدريد والذي ينتهي في 30 يونيو 2021.

ووفقاً لصحيفة “سبورت”، فإن رغبة مودريتش تتمثل في توقيع عقد جديد والنادي منفتح أيضًا لذلك نظرًا لسلوكه وأدائه منذ انضمامه إلى ريال مدريد في يوليو 2012 قادماً من توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبتوصية من المدير الفني للنادي حينها “جوزيه مورينيو”.

ومع ذلك، ونظرًا لأن مودريتش تجاوز 35 عامًا، فلن يعرض عليه النادي سوى عقد لمدة عام واحد.

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وتعد سياسة تجديد عقد اللاعب الذي تجاوز 35 عام لمدة عام واحد فقط ثابتة في ريال مدريد، بخلاف ما يقدمه اللاعب على أرض الملعب بالإضافة إلى امكانية ما قد يقدمه فيما بعد.

وإذا تم التجديد لسنة واحدة، فإن اللاعب الدولي الكرواتي سيلتزم بمستقبله في ريال مدريد حتى عام 2022، وسيبلغ من العمر حينها 36 عامًا وعلى بعد بضعة أشهر فقط من 37 عامًا.

ويواجه ريال مدريد مشكلة اخرى بخصوص عقد قائده سيرجيو راموس الذي سينتهي الصيف المقبل، واذ لم يفلح النادي الملكي في تجديد عقده ايضًا سيحق له التوقيع لأي فريق بداية من يناير المقبل.

وسيكون القائد سيرجيو راموس أيضا في الخامسة والثلاثين من عمره بنهاية الموسم لكنه يأمل في الحصول على عقد لمدة عامين.