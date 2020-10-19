أخبار برشلونة | الإدارة تكافئ تير شتيجن في ظل محنته

كافئ نادي برشلونة حارس مرماه الدولي الألماني “مارك أندري تير شتيجن” بعقد جديد يمتد لغاية 2025 مع زيادة في الراتب السنوي ليصبح من بين اللاعبين الأعلى أجراً في الفريق.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة برشلونة لإعطاء تير شتيجن دفعة معنوية في ظل محنته، حيث خضع لجراحة في الركبة في شهر أغسطس الماضي تسببت في إبعاده عن الملاعب حتى وقتنا هذا.

وقالت مصادر قريبة لـشبكة “ESPN” إن العقد الجديد للدولي الألماني يمكن أن يتم إعلانه قبل نهاية الشهر الجاري وربما حتى قبل الكلاسيكو نهاية الأسبوع المقبل ضد ريال مدريد والذي سيجري يوم 24 أكتوبر المقبل.

وبموجب شروط الاتفاق الجديد، سيحصل تير شتيجن على زيادة كبيرة في الأجر وفقًا لأهميته المتزايدة لفريق برشلونة، مما يجعله من بين أعلى اللاعبين أجراً في النادي.

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ومع ذلك، فإن الزيادة في راتبه ستكون متداخلة مع تجديد مدة تعاقده لخمس سنوات.

وكان حارس المرمى الألماني 28 عامًا، قد أوضح دائمًا لنادي برشلونة أنه يريد الالتزام بمستقبله داخل الفريق على الرغم من الاهتمام الكبير من أندية أخرى مثل بايرن ميونخ الألماني وبطل إيطاليا يوفنتوس وتشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلانو الإيطالي.

وخاض تير شتيجن 236 مباراة مع برشلونة منذ انضمامه من بوروسيا مونشنجلادباخ قبل ست سنوات مقابل 12 مليون يورو، ولم يلعب بعد هذا الموسم بسبب إصابة في الركبة لكنه عاد إلى التدريبات الخفيفة مؤخراً.