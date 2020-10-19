شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة مكافآت لاعبى الأهلى الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، منح كل لاعب بالفريق الكروى الأول 250 الف جنيه فى حالة الفوز ببطولة دورى أبطال إفريقيا وذلك لتحفيز اللاعبين على الاجتهاد خلال مباراة العودة أمام الوداد المغربى المقررة الجمعة المقبل وكذلك النهائى فى حالة التأهل للنهائى، وينتظر أن يحضر الخطيب المران الأخير للفريق المقرر الخميس للاطمئنان على تحضيرات الفريق لمباراة العودة.
ويعود الفريق لاستئناف التدريبات اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بعد انتهاء الراحة التى منحها موسيمانى المدير الفنى للاعبين بعد العودة من المغرب وينتظر أن يعقد المدرب جلسة مع اللاعبين لشرح خطة الإعداد لمباراة العودة أمام الوداد.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
105,424
-
تعافي
98,247
-
وفيات
6,120
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قيمة مكافآت لاعبى الأهلى الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.