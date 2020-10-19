شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة مكافآت لاعبى الأهلى الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، منح كل لاعب بالفريق الكروى الأول 250 الف جنيه فى حالة الفوز ببطولة دورى أبطال إفريقيا وذلك لتحفيز اللاعبين على الاجتهاد خلال مباراة العودة أمام الوداد المغربى المقررة الجمعة المقبل وكذلك النهائى فى حالة التأهل للنهائى، وينتظر أن يحضر الخطيب المران الأخير للفريق المقرر الخميس للاطمئنان على تحضيرات الفريق لمباراة العودة.

ويعود الفريق لاستئناف التدريبات اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بعد انتهاء الراحة التى منحها موسيمانى المدير الفنى للاعبين بعد العودة من المغرب وينتظر أن يعقد المدرب جلسة مع اللاعبين لشرح خطة الإعداد لمباراة العودة أمام الوداد.