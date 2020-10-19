شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة سارة للأهلى قبل مواجهة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إطمئن الجهاز الفنى للاهلى بقيادة بيستو موسيمانى المدير الفنى على حالة محمود كهربا وذلك بعد تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية والتى أبدعتة عن المشاركة فى مباراة الوداد الأخيرة، وخضع اللاعب لبرنامج تدريبى مكثف خلال الأيام الماضية لتجهيزة لمباراة العودة المقررة الجمعة المقبل امام الوداد

ويعود الفريق لاستئناف التدريبات اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد إنتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب.

ويجرى محمد مجدي "أفشة"، أشعة على الضلوع بعدما تعرض لكدمة خلال مشاركته في مباراة الوداد، بجانب إجرائه أشعة أخرى على العضلة الخلفية بعد شكواه من إجهاد بها فيما يخضع مروان محسن لفحص طبى للاطمئنان على حالتة بعد شكواه من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركتة فى المباراة الأخيرة.

وينتظر أن يكثف الجهاز الفنى من تدريباتة للاعبين اليوم إستعدادا لمباراة العودة.