شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الأهلي يتفقد المشاريع الإنشائية في فرع «زايد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، تفقد ظهر اليوم الاثنين الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل في المشاريع الإنشائية داخل فرع النادي بالشيخ زايد؛ للاطمئنان على سير العمل ومتابعة إنجاز المشروعات التي يتم تنفيذها وفقا للخطة الإنشائية التي وضعها المجلس؛ لتقديم أفضل الخدمات التي تليق بأعضاء الجمعية العمومية.

رافق الكابتن الخطيب خلال الزيارة؛ خالد الدرندلي أمين الصندوق، والمهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي، واللواء محمود الفيشاوي، مدير فرع الشيخ زايد.

واستمع مجلس الإدارة لشرح مفصل من المهندس سامح علي كامل، استعرض خلاله آخر مستجدات المخطط الإنشائي بفرع زايد، والذي يضم مبنى للاسكواش بسعة ٨ ملاعب، ويحتوي على مكاتب إدارية وصالة تنس طاولة كبيرة، بجانب غرف خلع الملابس.

كما اطمأن الكابتن الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة على سير الأعمال الإنشائية في مبنى صالة الكاراتيه الجديدة التي تضم٦ملاعب مقسمة على دورين، وكذلك المكان المخصص لملاعب كرة القدم للأكاديميات، والمبنى الاجتماعي الجديد وملاعب التنس.

ووجه الكابتن الخطيب بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وفقا للخطة الزمنية المحددة، لخدمة الأعضاء، وإتمام تنفيذ المخطط الإنشائي؛ سواء في فرع «زايد» أو مقر الجزيرة وفرع مدينة نصر والذي يسير بالتوازي مع الملفات الأخرى داخل الأهلي، وعلى كافة الأصعدة الرياضية والإدارية.