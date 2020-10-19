شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحفيظ» ينفي حصول «الشناوي» على إنذار أمام «الوداد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، نفى حصول محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على أي بطاقة صفراء خلال مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد «عبدالحفيظ» أن «الشناوي» غير مهدد بالغياب عن مباراة النهائي الإفريقي، حال حصوله على إنذار جديد في مباراة العودة أمام الوداد الجمعة المقبل.

وأوضح أن الشناوي لديه إنذار واحد فقط، ناله في مباراة العودة أمام صن داونز في الدور ربع النهائي من البطولة، مؤكد أن ما تردد حول تلقيه إنذارا ثانيا أمام الوداد غير صحيح تماما.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته موضحا أن لائحة الاتحاد الإفريقي المنظمة للبطولة تنص على إيقاف اللاعب عند حصوله على ثلاثة كروت صفراء، وأن الأهلي غير مهدد بالحرمان من أي لاعب، حال تخطيه مباراة العودة أمام الوداد، وبلوغه المباراة النهائية في النسخة الحالية من دوري رابطة الأبطال.