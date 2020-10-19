شكرا لقرائتكم خبر عن فرانس فوتبول تعلن قائمة أفضل 10 لاعبين في مركز رأس الحربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، قائمة أفضل 10 لاعبين في مركز رأس الحربة، على مدار تاريخ كرة القدم الحديثة.

وضمت القائمة، دينيس بيركامب، يوهان كرويف، كيني دالجليش، إيزيبيو، ساندور كوسيتش، جيرد مولر، روماريو، رونالدو، ماركو فان باستن، وجورج وايا.



وتعلن المجلة الفرنسية، قائمة تضم 10 لاعبين في كل مركز، وتستعرضها في استفتاء لاختيار فريق الأحلام.