شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل..باتشيكو يضرب الرجاء على نهج كارتيرون ويقترب من النهائي الافريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادي الزمالك فوزًا غاليًا على الرجاء المغربي بهدف دون رد في اطار ذهاب مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا التي أقيمت في كازابلانكا، ليضع الزمالك قدمًا في النهائي ويقترب من مواجهة الأهلي في نهائي مصري خالص في نهاية الاسبوع الاول من نوفمبر.

بدأ باتشيكو المباراة بالرسم التكتيكي 4.2.3.1 أبو جبل في حراسة المرمي وعلى اليمين أحمد عيد لعدم جاهزية حازم امام وعلى اليسار عبد الله جمعة وقلبي دفاع محمد عبد الغني والونش وفي وسط الملعب طارق حامد واسلام جابر وأمامهم زيزو على اليمين وبن شرقي على اليسار واوباما في الوسط وفي الامام مصطفي محمد

تحليل..باتشيكو يضرب الرجاء على نهج كارتيرون ويقترب من النهائي الافريقي

نظريًا تتوقع أن يعاني الزمالك في المباراة، لماذا؟

السبب الاول هو وجود محمد عبد الغني بدلا من محمود علاء المصاب، السبب الثاني هو وجود أحمد عيد في الناحية اليمني وأن اللاعب ليس لديه خبرة افريقية كبيرة لتعويض غياب حازم امام والسبب الثالث هو غياب فرجاني ساسي ومشاركة اسلام جابر في وسط الملعب بدلا منه

أما الرجاء فجمال السليمي بدأ بنفس الرسم التكتيكي 4.2.3.1 أنس الزنيتي في حراسة المرمي وعبد الاله مدكور على اليمين وبدر بانون والياس حداد قلبي دفاع وعلى اليسار نجاه وفي الوسط عمر العرجون ونجومبا وأمامهم الثلاثي محسن متولي على اليمين وعبد الاله الحفيظي في الوسط وعلى اليسار سفيان رحيمي وفي الأمام بن مالانجو.

الرجاء بدأ اللقاء بغيابات كثيرة أغلبها غير مؤثر ماعدا الثنائي عمر بو طيب وعبد الرحيم تشاكر وهما الظهير الايمن الاساسي والاحتياطي وشارك عبد الاله مدكور.

منذ بداية المباراة ظهر الزمالك بشكل متميز سواء كان في التنظيم الدفاعي أو في التحركات وبدأها بن شرقي بتسديده في وسط المرمي ثم استغل الزمالك أكبر ثغرة موجوده في الرجاء وهي الظهيرين ومرر احمد عيد الكرة خلف نجاه لزيزو واتضطر الياس حداد للمقابلة وترك مكانه وقام بانون بالترحيل لمراقبة مصطفي محمد وترك بن شرقي في الخلف مع عبد الاله مدكور الذي لا يجيد التمركز الدفاعي واستطاع بن شرقي التسجيل

تحليل..باتشيكو يضرب الرجاء على نهج كارتيرون ويقترب من النهائي الافريقي

خلال المباراة بالكامل كان الزمالك يدافع ب9 لاعبين ويترك مصطفي محمد فقط في الأمام، بن شرقي وزيزو خاصة قاما بدور محوري في التامين الدفاعي على رحيمي ومتولي، خاصة بن شرقي قتل تمامًا جبهة متولي أفضل لاعبي الرجاء ولم يقدم شيئًا خلال 60 دقيقة بالكامل مما اضطر السليمي لاخراجه (محسن متولي خلال 60 دقيقة لم يسدد على المرمي ولم يلعب أي كرة عرضية).

تحليل..باتشيكو يضرب الرجاء على نهج كارتيرون ويقترب من النهائي الافريقي

الثنائي طارق حامد واسلام جابر قدما مباراة ممتازة خاصة اسلام جابر فهو أكثر لاعب استخلاصًا للكرة Tackles ب 8 كرات يليه احمد عبد والونش ب 4 كرات ثم طارق حامد ب 3 كرات، طارق حامد كان دوره الأساسي هو مسانده احمد عيد في الناحية اليمني.

تحليل..باتشيكو يضرب الرجاء على نهج كارتيرون ويقترب من النهائي الافريقي

غلق الزمالك لوسط وأطراف الملعب جعل الرجاء يتخلص من الكرة بلعب كرات عرضية رغم القلة العددية في منطقة الجزاء، عبد الاله مدكور لعب 4 كرات عرضية منها 2 صحيحة وفابريس نجاه لعب 4 كرات عرضية كلها خاطئة.

Advertisements

وجود الزمالك في الملعب بشكل متميز جعل باتشيكو لا يحتاج لأيه تغييرات، التغيير الوحيد كان في الدقيقة 85 بنزول أوناجم بدلا من اوباما وتحول بن شرقي لمركز 10 واوناجم في الجناح.

في الناحية الأخري أجري الرجاء 4 تغييرات، الاول بين الشوطين بنزول محمد المكعازي بدلا من نجوما وهو ما حسن كثيرًا من خط وسط الرجاء والتغيير الثاني كان بنزول بن حليب في مركز الجناح الأيمن بدلا من محسن متولي وهو ما حسن أيضًا من شكل الرجاء والتغيير الثالث كان اضطراريًا بنزول زكريا الوردي بدلا من العرجون للاصابة والتغيير الأخير كان بنزول انس الجبرون بدلا من سفيان رحيمي الذي خرج للاصابة في الانف.

الزمالك حاول على المرمي في 3 كرات، الاولي بن شرقي في وسط المرمي والثانية رأسية من مصطفي محمد في وسط المرمي والثالثه كرة الهدف، بينما حاول الرجاء في 11 مرة منها 4 على المرمي ولم يسجل بالطبع.

اجمالا الزمالك قدم مباراة منضبطة للغاية حققت له فوزًا غاليا في الدار البيضاء، السلبية الوحيده خلال اللقاء هي حصول ابو جبل ومصطفي محمد على انذارين لتضييع الوقت وهو ما يجعلهم ينضمون لطارق حامد باللاعبين المهددين عن النهائي الافريقي في حالة تلقي اي انذار في مباراة العودة الاسبوع المقبل.