عبدالحفيظ يحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حفز سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لاعبي الفريق الكروي الاول خلال الايام الماضية قبل مواجهة العودة امام الوداد المغربي المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل في نصف نهائي دوري الابطال. وطالب عبدالحفيظ اللاعبين بنسيان مواجهة الذهاب التي فاز فيها الفريق بهدفين مقابل لا شىء والتركيز على تأكيد جدارة التأهل لنهائي دوري الأبطال. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,424

تعافي 98,247

وفيات 6,120

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