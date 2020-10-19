شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحتوي غضب وليد سليمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، وليد سليمان لاعب الفريق الكروي الاول بالدفع به خلال مواجهة الوداد المغربي في لقاء العودة بنصف نهائي دوري الابطال المقرر له يوم الجمعة المقبل، كان سليمان قد ابدى غضبه من عدم المشاركة في مباراة الذهاب التي فاز فيها الفريق بهدفين مقابل لا شىء سجلهما محمد مجدي افشة وعلي معلول. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,424

تعافي 98,247

وفيات 6,120

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسيماني يحتوي غضب وليد سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.