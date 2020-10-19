شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر: أتمني وجود الجماهير فى نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك لديه "شخصية مميزة" في الملعب، ويظهر في المباريات الكبرى.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "بنشرقي لعب مباراة كبيرة أمام الرجاء، وهو الأفضل هذا الموسم مع علي معلول في الأهلي".

وأضاف:" هناك تطور كبير في مستوى أحمد سيد زيزو، ولديه مرونة تكتيكية وقوة وسرعة، ينقصه بعض الأشياء البسيطة، وأرى أنه يستحق الاحتراف في أوروبا، في أحد الدوريات الكبرى سواء إنجلترا أو إيطاليا، ينقصه الخبرات في الملعب، وهو يلعب بكلتا القدمين".

وتابع: "محمد أبوجبل حارس الزمالك أيضًا يقدم مستوى مميز، وكذلك يقدم محمود حمدي "الونش" مستوى جيد، ومنذ العودة للمباريات بعد توقف كورونا، وهو يؤدي بشكل رائع".

وواصل الصقر قائلا: "الونش أصبح مصدر أمان لدفاع الزمالك، ويلعب بشكل قوي، وهو مكسب كبير لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، ويستحق الإشادة على الظهور المميز في الفترة الأخيرة".

وأكمل: "باتشيكو لعب بشكل تكيتيكي بحت، وتعامل مع المباراة بشكل ذكي، قام بتأمين خط الدفاع، ولعب على سرعات الخط الأمامي، كما قدم إسلام جابر بشكل جيد أمام الرجاء ولعب بروح عالية".

وأضاف: "باتشيكو استغل قدراته الدفاعية وترك الاستحواذ للرجاء، ولعب الزمالك على الهجمات المرتدة، وأحمد سيد زيزو وبنشرقي يصنعوا الفارق في ذلك، بفضل سرعاتهم العالية، ويؤخذ على باتشيكو تأخر التغييرات، الزمالك أجرى تبديل وحيد فقط، والفريق لديه لاعبين مميزين في البدلاء مثل مصطفى محمد، لكنه شعر بأن الزمالك يقدم مستوى جيد".

وواصل: "الزمالك كان يحتاج إلى لاعب سريع، خاصة في ظل حالة الإجهاد التي أصابت مصطفى محمد وأوباما، الفريق الأبيض كان يحتاج إلى لاعب سريع لاستغلال الهجمات المرتدة، كان يجب إشراك كاسونجو، ولكن وجهات نظر في النهاية".

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وحول شكوى الرجاء ضد الحكم، علق:"هناك بعض الأخطاء ولا يوجد أي أزمة، من حق أي نادٍ يقدم شكوى في حالة شعوره بالظلم".

وحول حضور الجماهير في النهائي حال صعود القطبين، قال:" نتمني وجودهم في المدرجات حتى لو تم السماح بوجود 5 ألاف، لكن وزارة الصحة والكاف هم من سوف يحسموا القرار، أرى أنه لا توجد أي أزمة في حضورهم، حتى لو من أعضاء الجمعية العمومية للناديين".